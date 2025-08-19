BR-364 está entre os pontos com aumento de casos de desaparecimentos e tentativas de sequestro

Nos últimos meses, o Brasil vem registrando um aumento preocupante nos casos de desaparecimento e tentativas de sequestro de crianças. O alerta emitido pelas autoridades aumenta a necessidade de vigilância constante, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, que concentram os maiores índices de ocorrência.

Casos de desaparecimento infantil disparam e mobilizam a sociedade/Foto: Ilustrativa

Em Mato Grosso, as rodovias BR-163 e BR-364 foram apontadas como pontos críticos para esse tipo de crime. Já em Rondônia, as áreas próximas ao rio Madeira e à cidade de Porto Velho têm gerado preocupação. No Pará, a região de Santarém e os portos ribeirinhos foram destacados como locais de atenção redobrada. No Amazonas, cidades como Manacapuru, Itacoatiara e municípios vizinhos também apresentam alta incidência de relatos.

A orientação das autoridades é para que a população esteja atenta a sinais que possam indicar situações de risco. Movimentações de veículos estranhos em frente a escolas, praças ou portos, adultos tentando atrair crianças com promessas ou presentes e pessoas desconhecidas observando rotinas familiares de forma suspeita são exemplos que devem servir de alerta imediato.

Em casos de suspeita, a recomendação é acionar rapidamente os canais de emergência. A Polícia Militar pode ser contatada pelo número 190, enquanto o Disque 100 é o principal canal para denúncias ligadas a violações de direitos humanos. O Conselho Tutelar também deve ser comunicado, já que é responsável pela proteção imediata dos direitos da criança e do adolescente.

A mobilização da sociedade é apontada como essencial para conter esse cenário. Compartilhar informações com a comunidade, manter o diálogo com vizinhos e reforçar a segurança de locais frequentados por crianças são atitudes que podem fazer diferença. De acordo com especialistas, a resposta rápida e a colaboração coletiva são fundamentais para salvar vidas e garantir a proteção da infância.