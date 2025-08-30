Brasil derrota os EUA e avança à final da Copa América de Basquete

O Brasil está na final da Copa América de Basquete. Neste sábado (30/8) a equipe verde e amarela superou os Estados Unidos por 92 x 77, na semifinal da competição, disputada na Nicarágua.

A Seleção Brasileira agora aguarda o outro finalista do torneio. Canadá e Argentina jogam ainda neste sábado para definir quem encara o Brasil na decisão, que será realizada no domingo (31/8).

Brasil esta na final da Copa América de Basquete.

Seleção derrotou os Estados Unidos na semifinal.

Brasil aguarda Argentina ou Canadá na decisão.

Resumo do jogo

O duelo começou favorável ao time dos Estados Unidos, que abriu uma boa vantagem no início do primeiro quarto. Os americanos chegaram a abrir seis pontos, mas os brasileiros logo conseguiram encostar no placar, terminando em 20 x 23 para os EUA.

O início do segundo quarto foi animador para o Brasil. Contudo, os Estados Unidos construíram o resultado em cima dos erros dos brasileiros. No fim, a segunda etapa foi finalizada em 38 x 52, 14 pontos de diferença entre os dois times.

A equipe dos Estados Unidos chegou a abrir 20 pontos na dianteira do terceiro quarto. No entanto, eles perderam um pouco do fôlego, finalizando a etapa em 58 x 68.

Quando tudo parecia perdido, a Seleção Brasileira reagiu de forma avassaladora. Os Estados Unidos, que chegaram a ficar com 65 x 75 no placar, viram o Brasil tomar as rédeas do jogo e, ponto a ponto, avançar, chegando a virar em 76 x 75. A boa fase verde e amarela se manteve na partida, com o placar final de 92 x 77.