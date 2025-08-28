28/08/2025
Brasil derrota República Dominicana e alcança semifinal da Americup

Escrito por Agência Brasil
O Brasil derrotou a República Dominicana pelo placar de 94 a 82, na noite desta quinta-feira (28) em Manágua (Nicarágua), e garantiu a classificação para as semifinais da edição 2025 da AmeriCup.

Notícias relacionadas:

O destaque da seleção brasileira neste confronto foi o ala/armador Georginho de Paula, que somou, diante dos dominicanos, 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.

Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação no próximo sábado (3). Porém, ainda falta ser definido o seu adversário, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Uruguai.

