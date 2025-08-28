Brasil derrota República Dominicana e alcança semifinal da Americup

O Brasil derrotou a República Dominicana pelo placar de 94 a 82, na noite desta quinta-feira (28) em Manágua (Nicarágua), e garantiu a classificação para as semifinais da edição 2025 da AmeriCup.
𝘽𝙍𝘼𝙎𝙄𝙇 𝙉𝘼 𝙎𝙀𝙈𝙄𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇! 🇧🇷 A vaga é nossa. Vitória contra a Dominicana por 94 a 82 e classificação GARANTIDA! 🔥
🏀 Georginho • 28 pontos
🏀 Yago Mateus • 25 pontos
🏀 Bruno Caboclo • 19 pontos
VAMOS PRA CIMA, BRASIL! ISSO É SELEÇÃO BRASILEIRA! 💚💛 pic.twitter.com/Xx7vxwuq7t
— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 28, 2025
Notícias relacionadas:
- Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup.
- Copa do Brasil: Cruzeiro vence Atlético por 2 a 0 e fica perto da semi.
- Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open.
O destaque da seleção brasileira neste confronto foi o ala/armador Georginho de Paula, que somou, diante dos dominicanos, 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.
Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação no próximo sábado (3). Porém, ainda falta ser definido o seu adversário, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Uruguai.