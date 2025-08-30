Brasil e Argentina se enfrentam na final da Copa América de Basquete

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
brasil-e-argentina-se-enfrentam-na-final-da-copa-america-de-basquete

Na noite deste sábado (30/8), Argentina e Canadá entraram em quadra pela semifinal da Copa América de Basquete, na Nicarágua. Os argentinos venceram por 83 x 73, e agora enfrentam o Brasil na final do maior torneio do continente.

Leia também

A Argentina começou com o pé direito e abriu ótima vantagem logo no primeiro quarto: 24 x 9. Os argentinos continuaram no mesmo ritmo e levaram o resultado positivo para o intervalo: 46 x 29.

3 imagensApós vencer os canadenses, a Argentina enfrenta o Brasil na final da Copa América de BasqueteBrasil aguarda Argentina ou Canadá na decisão.Fechar modal.1 de 3

Canadá e Argentina se enfrentaram pela Copa América de Basquete

Reprodução/FIBA2 de 3

Após vencer os canadenses, a Argentina enfrenta o Brasil na final da Copa América de Basquete

Reprodução/FIBA3 de 3

Brasil aguarda Argentina ou Canadá na decisão.

Divulgação / FIBA

Na volta dos vestiários, a Argentina desfilava a superioridade frente aos canadenses vencendo também o terceiro quarto. Nos últimos 10 minutos de partida, os argentinos diminuíram o ritmo, porém, isso não tirou a vitória do esquadrão azul e branco: 83 x 73.

Brasil vence EUA

Mais cedo, o Brasil derrotou o Estados Unidos na outra semifinal por 92 x 77. A Seleção Brasileira chegou a ficar muito atrás do placar, mas se recuperou e conseguiu vencer os norte-americanos.

A final entre Brasil e Argentina ocorrerá neste domingo (31/8), às 21h. A Seleção Brasileira é tetracampeã, sendo que a última vez que levantou a taça foi em 2007. Já os hermanos conquistaram o primeiro lugar três vezes. O último título foi em 2022.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.