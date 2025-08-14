Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR







A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas está a apenas uma vitória de conquistar o título da Copa América. Pela primeira vez, a amarelinha disputará o título com os Estados Unidos. A partida às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), no no ginásio Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia), terá transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês). Por terem avançado à final, ambas as equipes garantiram presença no Mundial da modalidade em 2026, em Ottawa (Canadá).

As brasileiras buscam o segundo titulo continental – o primeiro foi obtido em 2013, quando nem EUA nem Canadá competiam. Nos últimos anos, canadenses e norte-americanas monopolizaram as finais (2005, 2015, 2019 e 2022). O torneio feminino não foi realizado em 2009.

Invicta na competição, a amarelinha se classificou à decisão na noite de quarta (13), ao derrotar a Argentina por 50 a 39, na semifinal. Antes, a campanha brasileira na Copa América somou vitórias na fase de grupos – Canadá (70 a 62), (67 a 29) e El Salvador (91 a 4) – e nas quartas de final, sobre o Peru (95 a 28). Além do título de 2013, a seleção feminina conquistou o bronze em 2017 e 2022 – em ambas as vezes com vitória sobre a Argentina.

A equipe norte-americana também chega à final com 100% de aproveitamento. Os EUA avançaram à decisão após passeio na semifinal contra o Canadá (75 a 45). As demais vitórias foram na primeira fase (grupos) – Argentina (72 a 32), México (82 a 13) e Peru (90 a 16) – e nas quartas contra El Salvador (92 a 13).









A partir desta sexta (15) tem início a competição masculina da Copa América, que se estenderá até a próxima quarta (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B, ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. Na chave A estão Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.