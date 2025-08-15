A Seleção Brasileira de vôlei eliminou a Argentina nas quartas de final do Mundial feminino sub-21 por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 19, 25 x 18 e 25 x 14. Após a vitória, o Brasil aguarda o vencedor de Turquia e Japão para descobrir o adversário nas semis.

O primeiro set foi bastante disputado, com o esquadrão verde e amarelo saindo na frente e abrindo vantagem. Entretanto, as argentinas se recuperaram e viraram o marcador. Com atuação segura, o Brasil soube controlar o jogo e fechou a parcial em 25 x 19.

A Seleção Brasileira de vôlei sub-21 disputa o mundial da categoria

O Brasil está na semifinal

O torneio acontece na Indonésia

Brasil elimina a Argentina no Mundial Feminino Sub-21 de vôlei

A Argentina surpreendeu as brasileiras, começou com tudo no segundo set e abriu 3 x 0. Porém, as Hermanas permitiram a virada da Seleção após muitos erros individuais. A disputa foi a tônica da parcial, mas, no final, vitória do Brasil por 25 x 18.

No último set, a equipe verde e amarela não deu chances para as argentinas e ficou à frente no placar do início ao fim. Com amplo domínio, as nossas representantes fecharam o set por 25 x 14.

A adversária da Seleção na semifinal será definida nesta sexta-feira (15/8). Turquia x Japão se enfrentam às 10h.