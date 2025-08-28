Brasil tem 213,4 milhões de habitantes em 2025; IBGE fala em crescimento cada vez menor

A população brasileira chegou a 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28). O contingente representa uma alta de 0,39% ante 2024, quando era projetado em 212,6 milhões.
No ano passado, o aumento havia sido levemente superior, de 0,42%. A tendência, diz o IBGE, é de um crescimento cada vez menor, como já foi sinalizado em outras ocasiões pelo órgão.
O cenário ocorre em meio a mudanças demográficas no país, como a redução do número de filhos. Duas décadas antes, em 2005, o avanço anual era de 1,1%.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas projeções da população, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, disse em nota o gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do instituto, Marcio Minamiguchi.
Do total de 5.571 municípios no país, 2.079 (37,3%) apresentaram redução populacional em 2025. Apenas 2,2% (122) mostraram alta igual ou superior a 2%.
As estimativas incluem o novo município de Boa Esperança do Norte (MT), cuja população foi estimada em 5.877 pessoas.
A informação sobre o número de habitantes do Brasil em 2025 (213.421.037) já estava disponível desde agosto de 2024, quando o IBGE divulgou as estimativas anuais para o total de moradores até 2070. O instituto, contudo, detalha as estatísticas a cada ano, incluindo dados de cada cidade.
Os resultados servem de parâmetro para o TCU (Tribunal de Contas da União) no cálculo dos fundos de participação de estados e municípios. Também têm importância para a construção de indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Segundo as projeções atualizadas pelo IBGE em 2024, o número de habitantes do Brasil deve crescer até o pico de 220,43 milhões em 2041 e, depois, tende a encolher.
O órgão espera que a redução comece em 2042 e se intensifique nas décadas seguintes, levando o contingente para menos de 200 milhões em 2070 (199,2 milhões).
15 MUNICÍPIOS TÊM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES
Nesta quinta, o instituto afirmou que o Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Na outra ponta, aparecem quatro cidades com menos de mil moradores.
Dos 15 locais com mais de 1 milhão de pessoas, 13 são capitais. Essas cidades concentram 42,8 milhões de habitantes. É o equivalente a 20,1% do total da população no país (213,4 milhões).
São Paulo continua sendo o município mais populoso, com 11,9 milhões de moradores, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões). O IBGE considera a capital federal como cidade nesse recorte.
Guarulhos e Campinas, ambos no estado de São Paulo, são os únicos municípios que não são capitais na lista com mais de 1 milhão de pessoas. A população foi estimada em 1,3 milhão e 1,2 milhão nas duas localidades.
Cidades com mais de 1 milhão de habitantes em 2025
Número de moradores em 1º.jul
11.904.961 – São Paulo (SP)
6.730.729 – Rio de Janeiro (RJ)
2.996.899 – Brasília (DF)
2.578.483 – Fortaleza (CE)
2.564.204 – Salvador (BA)
2.415.872 – Belo Horizonte (MG)
2.303.732 – Manaus (AM)
1.830.795 – Curitiba (PR)
1.588.376 – Recife (PE)
1.503.256 – Goiânia (GO)
1.397.315 – Belém (PA)
1.388.794 – Porto Alegre (RS)
1.349.100 – Guarulhos (SP)
1.187.974 – Campinas (SP)
1.089.215 – São Luís (MA)
Fonte: IBGE
As quatro cidades com menos de mil habitantes são Serra da Saudade (MG), com 856, Anhanguera (GO), com 913, Borá (SP), com 932, e Araguainha (MT), com 997.
As estimativas populacionais diferem dos números do Censo Demográfico, cuja edição mais recente é relativa a 2022.
O recenseamento é uma pesquisa domiciliar, ou seja, que visita os lares brasileiros a cada década. Já as estimativas são atualizadas pelo instituto a partir do Censo e de informações de outras fontes a cada ano.
Cidades com menos de mil habitantes em 2025
Número de pessoas em 1º.jul
856 – Serra da Saudade (MG)
913 – Anhanguera (GO)
932 – Borá (SP)
997 – Araguainha (MT)
BOA VISTA CRESCE MAIS COM MIGRAÇÃO VENEZUELANA
No recorte que considera apenas as capitais, o instituto destacou o caso de Boa Vista, que teve o maior crescimento relativo na passagem de 2024 para 2025.
A alta do número local de habitantes foi de 3,26%. O IBGE associou o cenário à migração em Roraima, marcada pela chegada de venezuelanos.
Variação da população estimada nas capitais
De 2024 para 2025, em %
3,26 – Boa Vista (RR)
1,93 – Florianópolis (SC)
1,51 – Palmas (TO)
1,31 – Cuiabá (MT)
1,05 – Manaus (AM)
1,01 – João Pessoa (PB)
0,87 – Campo Grande (MS)
0,58 – Goiânia (GO)
0,55 – Porto Velho (RO)
0,51 – Macapá (AP)
0,47 – Brasília (DF)
0,34 – Teresina (PI)
0,33 – Aracaju (SE)
0,30 – Rio Branco (AC)
0,17 – Vitória (ES)
0,16 – Fortaleza (CE)
0,11 – São Luís (MA)
0,09 – Curitiba (PR)
0,08 – São Paulo (SP)
0,05 – Maceió (AL)
0,04 – Recife (PE)
0,01 – Rio de Janeiro (RJ)
-0,02 – Belo Horizonte (MG)
-0,04 – Porto Alegre (RS)
-0,09 – Belém (PA)
-0,14 – Natal (RN)
-0,18 – Salvador (BA)
Fonte: IBGE
As 27 capitais concentram 49,3 milhões de habitantes. É o equivalente a 23,1% do total no país.
A variação da população nas capitais com mais de 1 milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus. O município teve avanço de 1,05%.
Salvador (-0,18%), Natal (-0,14%), Belém (-0,09%), Porto Alegre (-0,04%) e Belo Horizonte (-0,02%) foram as cinco capitais com perda de habitantes ante 2024.
A partir desses dados, o IBGE disse que pela primeira vez as estimativas mostram, para “algumas capitais”, uma tendência de queda. O movimento de redução já havia sido identificado no Censo 2022.
“As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia”, afirmou Minamiguchi.
“Entre as capitais que perderam população [nas estimativas], com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana”, completou.
População estimada nas capitais em 2025
Número de habitantes em 1º.jul
11.904.961 – São Paulo (SP)
6.730.729 – Rio de Janeiro (RJ)
2.996.899 – Brasília (DF)
2.578.483 – Fortaleza (CE)
2.564.204 – Salvador (BA)
2.415.872 – Belo Horizonte (MG)
2.303.732 – Manaus (AM)
1.830.795 – Curitiba (PR)
1.588.376 – Recife (PE)
1.503.256 – Goiânia (GO)
1.397.315 – Belém (PA)
1.388.794 – Porto Alegre (RS)
1.089.215 – São Luís (MA)
994.952 – Maceió (AL)
962.883 – Campo Grande (MS)
905.692 – Teresina (PI)
897.633 – João Pessoa (PB)
784.249 – Natal (RN)
691.875 – Cuiabá (MT)
630.932 – Aracaju (SE)
587.486 – Florianópolis (SC)
517.709 – Porto Velho (RO)
489.676 – Macapá (AP)
485.477 – Boa Vista (RR)
389.001 – Rio Branco (AC)
343.378 – Vitória (ES)
328.499 – Palmas (TO)
Fonte: IBGE
Além do caso de Boa Vista, o IBGE também destacou as altas registradas por Florianópolis (1,93%), Palmas (1,51%) e Cuiabá (1,31%).
SP E RR SÃO EXTREMOS POPULACIONAIS
O estado de São Paulo segue como a unidade da Federação mais populosa. O número local de moradores foi estimado em 46,1 milhões neste ano.
É o equivalente a 21,6% da população total do Brasil. Isso significa que 1 em cada 5 habitantes vive no estado.
Roraima, por outro lado, tem a menor população do país: 738,8 mil. Há outros dois estados, também na região Norte, com menos de 1 milhão de moradores. São os casos de Amapá (806,5 mil) e Acre (884,4 mil).
População estimada nas UFs em 2025
Número de habitantes em 1º.jul
46.081.801 – São Paulo
21.393.441 – Minas Gerais
17.223.547 – Rio de Janeiro
14.870.907 – Bahia
11.890.517 – Paraná
11.233.263 – Rio Grande do Sul
9.562.007 – Pernambuco
9.268.836 – Ceará
8.711.196 – Pará
8.187.029 – Santa Catarina
7.423.629 – Goiás
7.018.211 – Maranhão
4.321.616 – Amazonas
4.164.468 – Paraíba
4.126.854 – Espírito Santo
3.893.659 – Mato Grosso
3.455.236 – Rio Grande do Norte
3.384.547 – Piauí
3.220.848 – Alagoas
2.996.899 – Distrito Federal
2.924.631 – Mato Grosso do Sul
2.299.425 – Sergipe
1.751.950 – Rondônia
1.586.859 – Tocantins
884.372 – Acre
806.517 – Amapá
738.772 – Roraima
Fonte: IBGE