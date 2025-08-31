Brasil vence Argentina e levanta a taça da Copa América de Basquete

O Brasil é pentacampeão da Copa América de Basquete. Na noite deste domingo (31/8), Brasil e Argentina se enfrentaram valendo taça continental. Melhor em todos os quartos da partida, a Seleção Brasileira derrotou o rival por 55 x 47 e carimbou mais um título da competição.

O destaque da partida foi o armador Yago. Ele marcou 14 pontos, sendo o cestinha brasileiro no confronto. Ele somou dois rebotes e distribuiu cinco assistências. Bruno Caboclo e Gui Deodato também se destacaram no confronto.

A AMÉRICA É 𝑩𝑹𝑨𝑺𝑰𝑳𝑬𝑰𝑹𝑨! BRASIL É CAMPEÃO DA AMERICUP PELA QUINTA VEZ! 1984

1988

2005

2009

𝟐𝟎𝟐𝟓 Somos pentacampeões da AmeriCup! O basquete brasileiro está de volta ao topo do continente! pic.twitter.com/r9LDHSNG2n — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) September 1, 2025

Brasil e Argentina haviam se enfrentado na última final da Copa América de Basquete, realizada em João Pessoa, na Paraíba. Naquele ano, a Seleção Brasileira acabou derrotada por 75 a 73, mas a decisão da noite deste domingo (31/8) fez os brasileiros soltarem o grito de campeão após vários anos.

Georginho de Paula é destaque na Seleção Brasileira

O Brasil foi campeão da Copa América de Basquete

Brasil e Argentina se enfrentaram pela final do torneio

A amarelinha não ganhava uma Copa América de Basquete desde 2009. Na ocasião, a competição continental foi disputada em San Juan, Porto Rico. O Brasil venceu os donos da casa por 61 x 60, enquanto os argentinos ficaram na 3ª colocação.