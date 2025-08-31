Brasil vence Argentina e levanta a taça da Copa América de Basquete

O Brasil é pentacampeão da Copa América de Basquete. Na noite deste domingo (31/8), Brasil e Argentina se enfrentaram valendo taça continental. Melhor em todos os quartos da partida, a Seleção Brasileira derrotou o rival por 55 x 47 e carimbou mais um título da competição.
O destaque da partida foi o armador Yago. Ele marcou 14 pontos, sendo o cestinha brasileiro no confronto. Ele somou dois rebotes e distribuiu cinco assistências. Bruno Caboclo e Gui Deodato também se destacaram no confronto.
A AMÉRICA É 𝑩𝑹𝑨𝑺𝑰𝑳𝑬𝑰𝑹𝑨! BRASIL É CAMPEÃO DA AMERICUP PELA QUINTA VEZ!
1984
1988
2005
2009
𝟐𝟎𝟐𝟓
Somos pentacampeões da AmeriCup! O basquete brasileiro está de volta ao topo do continente! pic.twitter.com/r9LDHSNG2n
— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) September 1, 2025
Brasil e Argentina haviam se enfrentado na última final da Copa América de Basquete, realizada em João Pessoa, na Paraíba. Naquele ano, a Seleção Brasileira acabou derrotada por 75 a 73, mas a decisão da noite deste domingo (31/8) fez os brasileiros soltarem o grito de campeão após vários anos.
3 imagens
Georginho de Paula é destaque na Seleção Brasileira
2 de 3
O Brasil foi campeão da Copa América de Basquete
3 de 3
Brasil e Argentina se enfrentaram pela final do torneio
Reprodução/ Fiba
A amarelinha não ganhava uma Copa América de Basquete desde 2009. Na ocasião, a competição continental foi disputada em San Juan, Porto Rico. O Brasil venceu os donos da casa por 61 x 60, enquanto os argentinos ficaram na 3ª colocação.