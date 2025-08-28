Brasil vence na Copa América de Basquete e vai à semifinal do torneio

Na tarde desta quinta-feira (28/8), o Brasil venceu a República Dominicana por 94 x 82, em jogo pelas quartas de final da Copa América de basquete. O destaque da partida foi o ala Georginho com 28 pontos, sete rebotes e cinco assistências. A Seleção Brasileira agora espera o confronto entre Estados Unidos e Uruguai para saber seu adversário na semifinal.

Brasil está classificado para a semifinal da Copa América

Georginho foi o destaque da partida com 28 pontos

A República Dominicana está eliminada da competição

No primeiro quarto, as equipes trocavam lideranças e o equilíbrio no placar e na quadra era mantido. Até que nos dois últimos minutos do período, a República Dominicana foi superior e terminou em vantagem, 25 x 18 para os dominicanos.

No início do segundo quarto, os dominicanos eram melhores e abriram a melhor vantagem da partida até aquele momento, com oito pontos a frente do Brasil. Mas a Seleção Brasileira reagiu na partida, assumiu a liderança do jogo e não a perdeu até o final do período.

Brasil mantém liderança e classifica para semifinal

A volta dos vestiários foi de confirmação da liderança brasileira. Com boa atuação nos dois lados da quadra, o Brasil chegou abrir 16 pontos de vantagem, mas finalizou com 14. Por sua vez, a República Dominicana tinha dificuldades para pontuar, a ponto de só fazer a sua primeira cesta com apenas 2 minutos e 30 segundos do terceiro quarto.

Nos 10 minutos finais de partida o Brasil administrou a vantagem e conquistou a classificação para a semifinal da Copa América de basquete. A Seleção Brasileira é a primeira classificada, o seu adversário sairá do jogo entre Estados Unidos e Uruguai. O outro lado da chave tem os confrontos entre Canadá x Colômbia e Porto Rico x Argentina.