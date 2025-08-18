Brasil vence os EUA no basquete e é bicampeão de torneio internacional

A Seleção Brasileira masculina de basquete sub-23 venceu os Estados Unidos por 77 a 73 e conquistou o bicampeonato do Globl Jam, disputado em Toronto, no Canadá. A vitória na final foi a revanche de um placar na fase de grupos, quando a equipe brasileira perdeu por 76 a 74.
Comandado pelo técnico Helinho Garcia, o time brasileiro teve uma partida equilibrada do início ao fim. O destaque da decisão foi Pedro Pastre, que marcou 16 pontos. O ala-armador Gabriel Landeira foi eleito o MVP da competição.
O time norte-americano foi representado pela Universidade de Georgetown. O Brasil virou o placar no terceiro quarto e manteve a vantagem até o apito final, garantindo o título do torneio.
Fonte: Confederação Brasileira de Basketball (CBB)
Redigido por Contilnet.