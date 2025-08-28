Brasil vence República Dominicana e vai à semifinal da Copa América de Basquete

A Seleção Brasileira garantiu vaga na semifinal da Copa América de Basquete após vencer a República Dominicana por 94 a 82 nesta quinta-feira (28/8). O grande destaque da partida foi o ala Georginho, autor de 28 pontos, sete rebotes e cinco assistências.
O duelo começou equilibrado, com alternância de lideranças no primeiro quarto. No entanto, nos minutos finais do período, os dominicanos foram mais eficientes e fecharam com vantagem de 25 a 18.
Na segunda etapa, a República Dominicana chegou a abrir oito pontos de frente, mas o Brasil reagiu, virou o placar e assumiu o controle do jogo até o intervalo.
Brasil confirma classificação com autoridade
No retorno dos vestiários, a equipe brasileira manteve a intensidade defensiva e ofensiva, chegando a abrir 16 pontos de vantagem, que terminou em 14 ao fim do terceiro quarto. Os dominicanos, por outro lado, tiveram dificuldades para pontuar e só conseguiram a primeira cesta do período após 2min30 de bola em jogo.
No último quarto, a Seleção administrou a diferença e confirmou a vitória por 94 a 82, garantindo a classificação para a semifinal. O próximo adversário será definido no confronto entre Estados Unidos e Uruguai.
Do outro lado da chave, os duelos são entre Canadá x Colômbia e Porto Rico x Argentina.
