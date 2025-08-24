24/08/2025
Brasileira trans é detida de forma violenta por agentes nos EUA; veja vídeo

A brasileira questiona os policiais sobre a prisão, momento em que eles passam a puxá-la à força para fora do carro

A brasileira Alice Barbosa, uma mulher trans, foi detida, nesse sábado (24/8), em Silver Spring, Maryland, por supostos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA. Imagens registradas por uma amiga, dentro do carro, mostram o momento em que os policiais retiram a brasileira do veículo de forma agressiva.

No momento da abordagem, uma amiga de Alice começa a gravar, mostrando quando os policiais avisam que ela está presa. Alice passa a afirmar que eles não têm permissão para fazer isso.

Brasileira trans é detida de forma violenta por agentes nos EUA/Foto: Reprodução

A brasileira questiona os policiais sobre a prisão, momento em que eles passam a puxá-la à força para fora do carro.

“Por que estão fazendo isso?”, questiona a brasileira ao ser puxada para fora do veículo. Os policiais não respondem.

A brasileira alega estar sendo machucada pelos policiais durante a abordagem, e um deles responde: “Bom”.

Comunidades LGBTQ+ nos Estados Unidos se mobilizaram para tentar ajudar Alice nas redes sociais, compartilhando o vídeo e divulgando a história. Segundo informações preliminares, ela permanece presa.

Veja o vídeo:

