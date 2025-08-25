Brasileirão: São Paulo vence Atlético-MG e se aproxima do G6

Encerrando os confrontos deste domingo (24/8), pela 21ª rodada da Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no MorumBIS. O Tricolor Paulista marcou um gol em cada tempo e venceu o adversário por 2 x 0. Pablo Maia e Tápia garantiram o triunfo.
Atuando em casa, o São Paulo abriu o placar logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Pablo Maia recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou de perna direita, a bola morreu no fundo das redes: 1 x 0.
O Tricolor Paulista teve outras chances de balançar as redes mais uma vez durante o primeiro tempo. Em uma delas o goleiro Everson fez grande defesa, impedindo o segundo gol do São Paulo.
São Paulo 1×0 Atlético-MG
Pablo Maia
Damian Bobadilla
Brasileirão Série A | 21ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025
O segundo tempo começou bem morno, sem chances claras de gol para ambas equipes. O São Paulo aos poucos foi tomando conta da partida na etapa final e marcou o segundo com Tapia, aos 36 minutos.
São Paulo 2×0 Atlético-MG
Gonzalo Tapia
Cedric
Brasileirão Série A | 21ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 25, 2025
Com o resultado positivo, o São Paulo subiu para a sétima colocação, com 32 pontos conquistados. Já o Atlético Mineiro está na segunda parte da tabela, na 12ª posição, com 24 pontos.