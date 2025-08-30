Brasileiro que atuava no Exército de Israel morre na Faixa de Gaza

Ariel Lubliner, brasileiro major-general da reserva do Exército de Israel, morreu no sul da Faixa de Gaza aos 34 anos. O falecimento do militar foi anunciado pelo ministro da Defesa do país, Israel Katz, neste sábado (30/8).

“Em nome de todo o setor de defesa, envio minhas mais profundas condolências à família do falecido major-general (res.) Ariel Lubliner, um soldado do Grupo Logístico 6036, que morreu no sul da Faixa de Gaza”, escreveu Katz.

Segundo o ministro, Ariel imigrou do Brasil para Israel há 7 anos, “convocado para a reserva em 7 de outubro de 2023 e desde então tem trabalhado devotadamente para defender o Estado de Israel”.

Apesar da causa da morte não ter sido divulgada oficialmente, o jornal israelense Times of Israel informou que o caso é investigado como “fogo amigo”.

Ariel imigrou do Brasil para Israel há 7 anos

Ariel Lubliner tinha 34 anos

Na sexta-feira (29/8), o exército israelense interrompeu pausas táticas na Cidade de Gaza, assim como a entrada de ajuda humanitária na região. A medida ocorreu em meio ao cerco contra a região, o maior centro urbano do território palestino.

Apesar da pressão internacional para que aceite um acordo de cessar-fogo com o Hamas, o governo de Benjamin Netanyahu argumenta que é necessário continuar o conflito até destruir o grupo completamente. Enquanto isso, o número de palestinos mortos no conflito ultrapassa 62 mil.