Brasileiros em menor número nas quartas da Libertadores após sete anos

A edição de 2025 da Copa Libertadores marca uma mudança em relação aos últimos anos. Pela primeira vez desde 2018, o Brasil chega às quartas de final com apenas três representantes: São Paulo, Palmeiras e Flamengo.

O cenário contrasta com a sequência de temporadas recentes, nas quais os clubes brasileiros dominaram a fase decisiva. Em 2018, apenas Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio haviam avançado, e a situação se repete agora.

Enquanto isso, a Argentina retoma o protagonismo nesta etapa da competição, com Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield e River Plate entre os classificados. O Equador completa a lista, com uma equipe.

Nos últimos anos, o Brasil sempre teve maioria ou equilíbrio frente aos argentinos. O auge ocorreu em 2021 e 2022, quando cinco clubes nacionais chegaram às quartas. Desde 2018, o Palmeiras é o time brasileiro mais constante: soma sete participações neste estágio, ficando de fora apenas em 2024.

📌 Fonte: Globo Esporte

✍️ Redação ContilNet Notícias