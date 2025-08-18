Brasília recebe Carla Madeira para “falar do não definido”

Primeiro lugar no ranking dos autores mais lidos do Brasil, Carla Madeira é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre em 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

Conhecida pela narrativa envolvente, Carla iniciou a primeira turnê internacional em 2024, com eventos de lançamento na Itália, na França e em Portugal, em que as obras, como “Tudo é Rio”, foram apresentadas nas versões traduzidas.

No mesmo ano, ela conquistou o prêmio de Melhor Livro do Ano de Autores Lusófonos, concedido pela Bertrand, a mais antiga e maior rede de livrarias de Portugal.

Formada em jornalismo e publicidade, a autora trabalhou como professora de Redação Publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente também é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro, baseada na capital mineira.

Em entrevista ao jornal O Globo, Carla avalia o sucesso das obras: “Meus livros provocam muito afeto. Percebo que as pessoas falam do corpo para explicar o que sentiram lendo o livro: algo na boca do estômago, um soco, tesão. A pessoa é pega numa correnteza de questões. Gosto de falar do não definido, do que é ao mesmo tempo sagrado e profano, bom e mau, delicado e cruel, poético e indecente. Essa é a minha obsessão.”

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital