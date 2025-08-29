Brasiliense anuncia os primeiros reforços para a próxima temporada

O Brasiliense acertou a contratação dos dois primeiros reforços para a temporada 2026: o lateral-esquerdo Daniel Vançan, ex-Mixto-MT, e o atacante Wallace Pernambucano, ex-Capital-DF. Ambos disputaram a Série D neste ano.

Daniel Vançan nasceu em São Jorge do Ivaí, no Paraná, e começou a carreira no Desportivo Brasil, onde foi campeão paulista Sub-17. Ele teve passagens pela base do Cruzeiro, pelo Gil Vicente, de Portugal, e por diversos clubes do país.

Em 2017, foi campeão da Copa Paulista com a Ferroviária. Ele tem dois acessos para a Série B no currículo: em 2018, com o Botafogo-SP, e em 2022, com o ABC-RN.

Wallace Pernambucano chega ao Brasiliense após passagem pelo Capital. O atacante marcou 13 gols em 38 jogos e se tornou o maior artilheiro da história da equipe.

O jogador se destacou no nordeste, principalmente pelo América-RN, onde se tornou ídolo. Conquistou a Série C em 2019 com o Náutico e a Série D em 2022 com o América-RN.

Wallace possui quatro títulos estaduais no currículo: