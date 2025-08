Brasiliense perde para Real Brasília na semifinal do Candangão Sub-20

O Brasiliense perdeu para o Real Brasília por 2 x 0 na Boca do Jacaré, na manhã deste domingo (3/8), em semifinal transmitida pelo Metrópoles. Com o resultado, a equipe acabou eliminada. O jogo foi marcado por uma arbitragem confusa e com vários erros, um deles que resultou no segundo gol da equipe aurianil. Confira como foi a partida:

Primeiro Tempo

O Real Brasília foi pra cima desde o primeiro minuto, e teve a primeira chance. Kauã finalizou de fora, mas a bola desviou e saiu. Aos dois minutos, mais uma chance para o Aurianil. Após cobrança de falta, Davi Silva testou firme e a bola bateu na trave.

Aos nove minutos, o Real Brasília chegou mais uma vez. Soares chutou de canhota de longe, e a bola ficou fácil para Guilherme. Aos 16 minutos o Leão do Planalto abriu o placar. Após lateral, a zaga afastou, Matheus Reggiori pegou a sobra e acertou um belo chute, 1 x 0 no placar.

Aos 22 minutos vieram as primeiras chances do Brasiliense. Primeiro com Pedro Ryan, que cabeceou após escanteio e a zaga tirou em cima da linha. Na sobra, Montanha fez ótima jogada e tocou para trás, Landin chutou forte e a bola saiu por pouco.

Aos 24 minutos, outra grande chance do Jacaré. Em escapada pela esquerda, Landim passou para Hugo, que chegou e finalizou, porém o goleiro tirou com a ponta dos dedos. Aos 29 minutos, o empate quase veio. Thiaguinho dominou e passou para Raphinha, que chegou na velocidade e invadiu a área, mas a finalização não saiu como ele queria.

O Brasiliense teve, aos 33 minutos, outra boa oportunidade de empate. Matheus Félix fez ótima jogada na esquerda e cruzou para Montanha, que, sozinho, cabeceou para fora. Melhor no jogo após o gol, o Jacaré teve outra chance aos 37 minutos. Deyverson recebeu, chutou de fora e a bola passou com perigo.

Aos 40 minutos, outra chance para o Jacaré. Após boa troca de passes, Landim recebeu, ajeitou e finalizou, mas a bola subiu muito. O Real Brasília voltou a chegar aos 44 minutos. Gabriel Santos carregou e chutou de longe, a bola saiu do lado esquerdo do gol.

No último lance da primeira etapa, o Real ampliou o marcador. Após uma falta marcada de forma errônea do zagueiro Carmino, a bola sobrou na área, Gabriel Santos chutou e Guilherme fez grande defesa. No rebote, Glauco anotou, 2 x 0.

Segundo Tempo

O Brasiliense voltou na pressão, e chegou no primeiro minuto. Café fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. A bola ficou para Thiaguinho, que, de direita, finalizou em cima da zaga. O jogo ficou pegado e as equipes não criaram boas oportunidades, mas, aos 15 minutos, o Real Brasília chegou pela primeira vez. Andreison cobrou falta e o goleiro Guilherme fez boa defesa.

No lance seguinte o Brasiliense teve duas boas oportunidades, e por pouco não descontou. Montanha fez boa jogada na direita e cruzou para Thiaguinho, que de cabeça acertou a trave. No rebote, João Neres tentou e a bola saiu por pouco.

Aos 31 minutos, o Jacaré chegou mais uma vez. Após cruzamento, Thiaguinho cabeceou livre, mas a bola saiu pela direita. Aos 36 minutos o Brasiliense ficou com um jogador a menos, após a expulsão de Café. No fim, os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram reverter o resultado.

FICHA TÉCNICA

Brasiliense 0 x 2 Real Brasília

Candangão Sub-20: jogo de volta da semifinal

Local e horário: Boca do Jacaré, domingo (3/8), às 10h

Arbitragem:

Árbitro: Cássia França

A1: Lucas Modesto

A2: Douglas Penha

4º Árbitro: Pedro Copatt

VAR: Rodrigo Raposo

AVAR: José Reinaldo

BRASILIENSE

Guilherme; Raphinha, Carmino, Shinaider e Hugo; Deyverson, Landim e Thiaguinho; Matheus Félix, Pedro Ryan e Montanha. Técnico: Alan George.

Gols: não teve.

Cartões amarelos: não teve.

Cartão Vermelho: Café.

REAL BRASÍLIA

Gabriel; Jhuan Davi e Iarley; Gabryel Lopes, Humberto, Glauco, Wagner e Andreison; Lorran e Gabriel Oliveira. Técnico: Neto Gaúcho.

Gols: não teve.

Cartões amarelos: Lorran e Iarley.

Cartão Vermelho: Gabriel Santos.