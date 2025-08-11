12 de agosto de 2025
Briga em banho de sol deixa três detentos feridos em presídio do Acre; eles foram levados ao PS

Um dos presos foi atendido no local, enquanto outros dois presos precisaram ser transferidos para avaliação médica em Rio Branco

Três detentos ficaram feridos durante uma briga no banho de sol do presídio de Quinari, na manhã desta segunda-feira (11). A confusão começou quando um dos presos utilizou um “estoque”, arma artesanal de fabricação caseira, para golpear outros internos.

Os envolvidos na briga foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Penal, a equipe de segurança agiu rapidamente e conteve a situação. Um dos feridos sofreu apenas lesões superficiais, recebeu atendimento médico na própria unidade e retornou à cela. Os outros dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco, já que a máquina de raio-X do presídio está com defeito, impossibilitando exames mais detalhados no local.

No hospital, os detentos passaram por avaliação da equipe do setor de trauma. A Polícia Penal instaurou procedimento para apurar as causas do conflito.

Ao ContilNet, o Instituto de Administração Penitenciária confirmou a informação.

“Alguns presos começaram uma briga durante o banho de sol, os policiais intervieram e enviaram os feridos, 3 deles, para o pronto socorro. No momento estão sendo avaliados”, explicou o órgão.

