Três detentos ficaram feridos durante uma briga no banho de sol do presídio de Quinari, na manhã desta segunda-feira (11). A confusão começou quando um dos presos utilizou um “estoque”, arma artesanal de fabricação caseira, para golpear outros internos.

Segundo a Polícia Penal, a equipe de segurança agiu rapidamente e conteve a situação. Um dos feridos sofreu apenas lesões superficiais, recebeu atendimento médico na própria unidade e retornou à cela. Os outros dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco, já que a máquina de raio-X do presídio está com defeito, impossibilitando exames mais detalhados no local.

No hospital, os detentos passaram por avaliação da equipe do setor de trauma. A Polícia Penal instaurou procedimento para apurar as causas do conflito.

Ao ContilNet, o Instituto de Administração Penitenciária confirmou a informação.

“Alguns presos começaram uma briga durante o banho de sol, os policiais intervieram e enviaram os feridos, 3 deles, para o pronto socorro. No momento estão sendo avaliados”, explicou o órgão.