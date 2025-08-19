19/08/2025
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: 'Dobrou de preço'
Série de 'Harry Potter' da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem 'sim' no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série

Briga em show vira atração e público prefere filmar em vez de ajudar; VEJA

Vídeo mostra pessoas incentivando a briga com gritos de “pega ele”

Durante um show realizado neste final de semana, um episódio de violência chamou a atenção do público. Dois homens se envolveram em uma briga no meio da plateia e a cena rapidamente se espalhou nas redes sociais. No vídeo, que circula em aplicativos de mensagens e perfis locais, é possível ouvir pessoas incentivando a confusão com frases como “pega ele”, enquanto outros apenas filmavam, sem tentar intervir ou acionar a segurança do evento.

Vídeo mostra pessoas incentivando a briga com gritos de “pega ele”/Foto: Reprodução

As imagens mostram que, em vez de separar a briga ou buscar ajuda imediata, a maioria dos presentes preferiu registrar a cena com seus celulares. Esse comportamento, cada vez mais comum em situações de conflito, levanta questionamentos sobre até que ponto a busca por registros exclusivos e pela viralização nas redes sociais está se sobrepondo ao senso de responsabilidade e solidariedade.

A confusão só terminou após a intervenção de funcionários do evento, que retiraram os envolvidos do local. Não há informações se alguém ficou gravemente ferido ou se houve registro policial. O caso, no entanto, reacende o debate sobre a banalização da violência em espaços públicos e a postura de quem prefere filmar em vez de agir diante de situações de risco.

VEJA VÍDEO DA BRIGA COMPLETO 

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

