Briga em show vira atração e público prefere filmar em vez de ajudar; VEJA

Durante um show realizado neste final de semana, um episódio de violência chamou a atenção do público. Dois homens se envolveram em uma briga no meio da plateia e a cena rapidamente se espalhou nas redes sociais. No vídeo, que circula em aplicativos de mensagens e perfis locais, é possível ouvir pessoas incentivando a confusão com frases como “pega ele”, enquanto outros apenas filmavam, sem tentar intervir ou acionar a segurança do evento.

As imagens mostram que, em vez de separar a briga ou buscar ajuda imediata, a maioria dos presentes preferiu registrar a cena com seus celulares. Esse comportamento, cada vez mais comum em situações de conflito, levanta questionamentos sobre até que ponto a busca por registros exclusivos e pela viralização nas redes sociais está se sobrepondo ao senso de responsabilidade e solidariedade.

A confusão só terminou após a intervenção de funcionários do evento, que retiraram os envolvidos do local. Não há informações se alguém ficou gravemente ferido ou se houve registro policial. O caso, no entanto, reacende o debate sobre a banalização da violência em espaços públicos e a postura de quem prefere filmar em vez de agir diante de situações de risco.

VEJA VÍDEO DA BRIGA COMPLETO