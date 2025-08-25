Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos

Britney Spears, de 43 anos, recorreu às redes sociais para relatar momentos difíceis de sua vida pessoal nos últimos anos. A cantora revelou ter passado três anos afastada de seus filhos, Sean, de 19, e Jayden, de 18, período em que enfrentou crises relacionadas à saúde mental.

Segundo ela, não podia ligar ou enviar mensagens aos filhos, o que agravou a situação: “Os anos mais difíceis da minha vida foram os três anos em que meus dois filhos ficaram longe de mim… Lembro que meu segredo para sobreviver foi a negação e muitas lágrimas”, escreveu.

Durante esse período, Britney buscou apoio em seu relacionamento com Sam Asghari, com quem foi casada entre 2022 e 2024. Ela descreveu a relação como um alívio temporário para lidar com a distância dos filhos: “Eu e Sam éramos casados, mas parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com isso”