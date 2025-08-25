25/08/2025
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos

Cantora está livre da tutela do pai desde 2021

Britney Spears, de 43 anos, recorreu às redes sociais para relatar momentos difíceis de sua vida pessoal nos últimos anos. A cantora revelou ter passado três anos afastada de seus filhos, Sean, de 19, e Jayden, de 18, período em que enfrentou crises relacionadas à saúde mental.

Segundo ela, não podia ligar ou enviar mensagens aos filhos, o que agravou a situação: “Os anos mais difíceis da minha vida foram os três anos em que meus dois filhos ficaram longe de mim… Lembro que meu segredo para sobreviver foi a negação e muitas lágrimas”, escreveu.

Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos/Foto: Reprodução

Durante esse período, Britney buscou apoio em seu relacionamento com Sam Asghari, com quem foi casada entre 2022 e 2024. Ela descreveu a relação como um alívio temporário para lidar com a distância dos filhos: “Eu e Sam éramos casados, mas parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com isso”

A cantora também comentou sobre experiências traumáticas em sua vida familiar: “Acredito que, embora eu amasse minha casa, havia abuso e trauma demais lá dentro”, afirmou a cantora.

