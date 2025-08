Bruna Marquezine experimenta morango do amor de R$ 2 mil; veja reação

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, foi mais uma celebridade a experimentar o morango do amor de luxo que custa R$ 2.100. Criado pelo confeiteiro Denilson Lima, o doce virou febre entre artistas e influenciadores digitais. A atriz compartilhou sua reação em vídeos postados nas redes sociais na noite de sábado (2/8).

Leia também

Enquanto mostrava a caixa recheada com os morangos personalizados, Bruna se encantou com a estética do produto. “Gente, é muito mais bonito pessoalmente”, comentou. “Isso é de comer? Dá até dó. Que coisa mais linda. Estou pronta para dormir já, de madrugada, mas vou ter que comer um”, brincou ela, antes de escolher uma das unidades da caixa de oito doces.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.