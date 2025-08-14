14/08/2025
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite

A atriz vai comemorar na Ilha Fiscal e pediu aos 200 convidados para não usarem telefones

A atriz Bruna Marquezine está na contagem regressiva para a comemoração de seus 30 anos, que acontece nesta sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. O convite da festa veio a público e revelou um dos principais destaques do evento: a atração musical será Zeca Pagodinho. A apresentação está marcada para começar às 21h em ponto.

A Ilha Fiscal e as regras do evento

A celebração, que deve reunir cerca de 200 convidados, tem uma regra principal: a proibição do uso de telefones celulares, com o lema “no phone, just fun”. A medida, segundo o convite, visa garantir que os convidados possam curtir o momento.

De acordo com o Jornal Extra, a Ilha Fiscal ficou fechada para visitação para que equipes especializadas pudessem preparar a estrutura. A organização do evento, que acontecerá perto do Aeroporto Santos Dumont, também proibiu drones, canhões de luz e som em volume muito alto, para preservar o local e a segurança aérea.

