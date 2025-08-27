Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi morta a golpes de uma tábua de cortar carne na noite desta terça-feira (26), dentro da própria residência, localizada na Travessa Chicão, com acesso pelo Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco. O acusado, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, fugiu após o crime.

Segundo familiares, Ivanilde e Jerberson eram usuários de drogas e viviam juntos há muitos anos. Ambos já haviam passado por internações em clínicas de reabilitação. Há cerca de dois meses, o casal se mudou para a Travessa Chicão, onde vizinhos relataram que as brigas eram frequentes, a ponto de, em diversas ocasiões, precisarem intervir para evitar uma tragédia.

Em uma dessas separações, Jerberson sofreu uma overdose e chegou a ser internado na UTI do pronto-socorro de Rio Branco, de onde recebeu alta ainda utilizando um cateter. Nesta terça-feira, ele telefonou para Ivanilde pedindo que o buscasse no hospital. A mulher atendeu ao pedido e o levou para casa. Já na residência, Jerberson consumiu bebidas alcoólicas que estavam na geladeira. Em determinado momento, Ivanilde adormeceu e, aproveitando-se da situação, ele desferiu diversos golpes com a tábua de cortar carne contra a cabeça da esposa. O ataque causou traumatismo craniano encefálico gravíssimo e levou à morte imediata da vítima.

Cerca de quatro horas depois, vizinhos e familiares foram até a residência e encontraram Ivanilde caída sobre a cama, ensanguentada e sem vida. A Polícia Militar foi acionada e confirmou o feminicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte avançado, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. Em seguida, o corpo foi removido por agentes de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas pela região, mas não localizaram Jerberson.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também esteve no local, colheu informações e deve indiciar o suspeito pelo crime de feminicídio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).