Bully 2 à vista? Conheça Agefield High: Rock the School, o jogo que vai enlouquecer os fãs

Agefield High: Rock the School é um novo jogo indie de aventura em mundo aberto criado pelo estúdio Refugium Games que parece ter fortes inspirações no clássico Bully da Rockstar Games, que nunca recebeu sua tão esperada sequência Bully 2. No game, usuários controlam Sam, um aluno transferido para uma escola na cidade de Agefield disposto a encerrar sua trajetória colegial com um grande impacto. O jogo será lançado inicialmente apenas para PC pela loja digital Steam no primeiro trimestre de 2026, ainda sem preço anunciado, com legendas em português.

História de Agefield High: Rock the School

A história de Agefield High: Rock the School se passa no início dos anos 2000 e começa quando os pais de Sam se mudam de cidade faltando apenas 3 meses para ele completar seu colegial. Em sua nova escola ele encontra dois amigos: Kale, que tem um plano de se tornar uma lenda na escola, e Axel, uma autoproclamada estrela do rock disposta a ajudá-los no plano. Juntos, os 3 tentarão deixar sua marca na escola em uma campanha com aproximadamente 8 a 10 horas de duração de gameplay, composta por 30 missões e levando a 2 finais diferentes.

Gameplay de Agefield High: Rock the School

Durante o jogo há todo um sistema escolar de horários, aulas e provas em matérias como inglês, matemática, geografia, alemão e música, mas jogadores podem também matar aula, apesar das consequências. Nos arredores da escola há vários locais para explorar, como o campus escolar, a vizinhança, o centro da cidade e o interior, com várias missões secundárias, uma loja para comprar bicicletas e opções de personalização como roupas, cortes de cabelo, tatuagens e acessórios. Em uma das imagens é possível ver o protagonista em uma briga, indicando a presença de um sistema de combate.

Inspiração em Bully?

Apesar de não haver referências na descrição do título mencionando inspirações no clássico jogo da Rockstar Games, jogadores perceberam rapidamente as semelhanças. Pode se tratar apenas de um tema comum, como uma aventura na escola com um mundo aberto ao redor, sem tocar nos temas de Bully como grupos rivais de estudantes e a possibilidade de ser um “Bully” que atormenta os outros. No entanto, a presença de dois finais na história indica que pode haver um sistema de moral semelhante.

Como incluir Agefield High: Rock the School na wishlist do Steam?

Enquanto Agefield High não fica disponível para jogar, é possível adicionar o game à sua lista de desejos do Steam. Para isso, basta visitar a página do jogo na plataforma e, abaixo das imagens de divulgação, selecionar a caixa “+ Lista de Desejos” para receber notificações a respeito da chegada do título no futuro.

Selecione “+ Lista de Desejos” para incluir o título na sua whislist do Steam — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Requisitos mínimos de Agefield High: Rock the School

Agefield High: Rock the School – Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i7 7700K ou AMD Ryzen 5 2600X Memória RAM: 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1060 6GB ou AMD Radeon RX 580 DirectX: 12 Armazenamento: 35 GB de espaço disponível

Trailer de Agefield High: Rock the School

