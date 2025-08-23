Cachorrinho se perde da mãe e é resgatado a 2 metros de profundidade

Um cachorro se separou de uma matilha com cinco filhotes e acabou caindo em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade, no Paranoá Parque (DF). O caso ocorreu neste sábado (23/8).

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar o resgate.

Veja fotos:

O cachorro dentro do buraco de 2m de profundidade

Bombeiro que resgatou o filhote de cachorro

Outra foto do resgate

Foto da equipe do CBMDF

O filhote resgatado com os irmãos

Assustada, a cadela, mãe do filhote, acompanhava o resgate à distância. Após o trabalho da equipe, o animal foi retirado sem ferimentos.