Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo

Caetano Veloso, ícone da música brasileira, protagonizou um momento curioso ao ser parado em uma blitz em Brasília, Distrito Federal. Em vez de solicitar os documentos do carro, o policial fez um pedido inesperado: queria dar um beijo no cantor.

“Senhor, o senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Que coisa linda! Posso dar um beijo no senhor?”, perguntou o agente, que foi atendido imediatamente. Após o gesto, não economizou elogios: “Maravilha, que homem cheiroso”, disse.

O momento de descontração não parou por aí. Ao ver Paula Lavigne, esposa de Caetano, o policial também demonstrou simpatia e deixou um beijo na bochecha dela, arrancando risadas do casal. “É cada uma… é o efeito Caetano”, brincou Paula.

Recentemente, Caetano, aos 83 anos, encantou o público no Na Praia Festival, em Brasília. O artista levou seus clássicos ao palco à beira do Lago Paranoá, com sucessos como Sozinho, Alegria, Alegria e Não Enche. Entre os presentes estava o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que posou para fotos com fãs do cantor.

Após a apresentação, Caetano compartilhou sua alegria nas redes sociais: “Que noite incrível, Brasília! Gostaram do show tanto quanto eu?”, escreveu, reforçando a conexão especial com o público.

Veja o vídeo: