28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Caetano Veloso será homenageado com Medalha Tiradentes no Rio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail


Logo Agência Brasil

O cantor e compositor Caetano Veloso será agraciado com a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado fluminense. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a concessão da distinção nesta quinta-feira (28), em reconhecimento pela sua relevância artística e política.

A indicação de entrega da medalha foi feita pela deputada estadual Dani Balbi (PCdoB). 

Notícias relacionadas:

“Caetano Veloso é um patrimônio do nosso país. Sua voz e sua arte acompanharam as lutas do povo brasileiro contra a ditadura, pela democracia, pela liberdade e pela afirmação da diversidade cultural. A Medalha Tiradentes é o reconhecimento justo da Alerj a um artista que honra a nossa história”, declarou a deputada.

A medida deve ser promulgada pela Mesa Diretora da Alerj e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. A cerimônia de entrega ainda não tem data definida.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Trajetória 

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro (BA), mas vive na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 60. Foi um dos fundadores do Movimento Tropicalista e chegou a ser preso e exilado pela ditadura militar por suas posições políticas contestadoras. 

Com dezenas de álbuns lançados, é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira e autor de inúmeras canções de sucesso nacional e internacional. Aos 83 anos, continua em atividade e atualmente está em turnê pelo país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.