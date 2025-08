Café: após tarifaço dos EUA, China libera 183 exportadoras brasileiras

A Embaixada da China no Brasil, anunciou, neste domingo (3/8), que o país aprovou a habilitação de 183 novas empresas brasileiras de café para exportação ao mercado chinês. A medida entrará em vigor em 30 de julho de 2025, e terá validade de 5 anos.

A medida foi anunciada em um momento que o governo brasileiro busca negociar a tarifa de 50% imposta sobre o café do Brasil, que entrará em vigor em 6 de agosto.

O tarifaço de Donald Trump

O presidente norte-americano Donald Trump assinou, em 31 de julho, ordem executiva que oficializou a tarifa de 50% contra os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos.

Na prática, os 50% são a soma de uma alíquota de 10% anunciada em abril, com 40% adicionais anunciados no começo do mês e oficializados na última quarta-feira (30/7).

Apesar disso, o líder norte-americano deixou quase 700 produtos fora da lista de itens afetados pela tarifa extra de 40%. Entre eles, suco de laranja, aeronaves, castanhas, petróleo e minérios de ferro.

Os produtos isentos serão afetados apenas com a taxa de 10%.

A previsão do governo norte-americano é de que o tarifaço entre em vigor em 6 de agosto.

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a tarifa de 50% ao Brasil era sobre todos os produtos brasileiros, mas, posteriormente, ele retirou as sanções de cerca de 700 produtos, como laranja e do setor aéreo, mantendo a taxa sobre o café .

A China é o principal parceiro comercial do Brasil em geral, asssim como os EUA são um grande comprador de carne bovina e suco de laranja do Brasil, entre diversos produtos.

Apenas em junho, as exportações brasileiras de café para os EUA totalizaram 440.034 sacas de 60 quilos, 7,87 vezes mais do que as vendas do Brasil para a China, de quase 56 mil sacas naquele mês, de acordo com dados comerciais compilados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

O Brasil fornece cerca de um terço da demanda de café dos EUA a cada ano, em um comércio avaliado em US$ 4,4 bilhões nos 12 meses encerrados em junho.