Calor de até 38ºC marca domingo no Acre, mas previsão aponta chuvas isoladas

O último domingo de agosto (31) será marcado por forte calor em Rio Branco e em grande parte do Acre. Na capital, as temperaturas variam entre 20ºC e 22ºC nas primeiras horas do dia e podem chegar a 38ºC à tarde. Apesar do predomínio de sol, há possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, com baixa chance de ocorrência de tempestades.

Em todo o estado, o clima segue semelhante. As máximas oscilam entre 36ºC e 38ºC nas microrregiões de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Já no oeste, em cidades como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, a variação fica entre 22ºC e 24ºC de mínima e até 37ºC de máxima.

Segundo a previsão, a umidade relativa do ar em Rio Branco deve variar de 25% a 35% durante a tarde, podendo alcançar até 90% nas primeiras horas da manhã.

As informações são do portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Fria