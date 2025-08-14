Calvin Harris lamenta morte do seu galo de estimação e culpa vizinhos

Calvin Harris desabafou nas redes sociais após ter seu animal de estimação morto. O DJ e produtor anunciou que seu galo de estimação havia sido morto. “RIP Smokey, nós te amamos”, começou o anúncio no Instagram.

“Criei este rapaz de um pintinho a um galo majestoso”, revelou. Em seguida, observou que a morte prematura de Smokey se deveu ao fato de ele ter sido “assassinado pelos cães imundos dos vizinhos idiotas”.

Harris acrescentou que está “absolutamente arrasado” com a perda. Seus Stories no Instagram incluíam uma foto dele segurando o galo para uma foto, acompanhada de “My Love for You”, de Smokey Robinson.

Smokey parece ter nascido no ano passado, já que uma postagem no Instagram de agosto mostra um grupo de filhotes comendo uma melancia.

“O que mantém seus pintinhos recém-nascidos hidratados?”, perguntou Harris aos seus seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calvin Harris (@calvinharris)

Harris acabou de tornar-se pai, com o nascimento de Micah, seu primeiro filho com a apresentadora Vick Hope. O casal viralizou nas redes ao transformar a placenta, recolhida no nascimento do menino, em comprimidos.