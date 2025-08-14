Câmara de Rio Branco promulga PL de Felipe Tchê que cria plano de prevenção e combate às enchentes

Nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, a Câmara Municipal de Rio Branco promulgou a Lei Municipal n° 2.586, que institui diretrizes para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes. A nova legislação busca enfrentar um dos maiores desafios da cidade, tendo em vista as inundações que afetam diversas áreas, especialmente as mais vulneráveis.

O vereador Felipe Tchê, responsável pela proposição, celebrou a promulgação da sua quinta lei, destacando a importância de ações integradas para proteger a população e promover um desenvolvimento urbano sustentável. “Esta lei é um marco para Rio Branco e representa um compromisso com a segurança da nossa comunidade. É fundamental que todos trabalhemos juntos para prevenir desastres e proteger nossas famílias”, afirmou Tchê.

Entre os principais pontos da nova lei, estão:

1. Identificação e Mapeamento de Áreas de Risco: A criação de um banco de dados georreferenciado que mapeia áreas propensas a enchentes, com sinalizações visíveis que indicam a gravidade das inundações.

2. Fortalecimento da Infraestrutura de Drenagem: Medidas para modernizar e ampliar a drenagem urbana, incluindo a implementação de soluções sustentáveis, como jardins de chuva e pavimentos permeáveis.

3. Reflorestamento e Recuperação Ambiental: Programas voltados para a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a promoção de espaços verdes, que ajudam a amortecer os efeitos das cheias.

4. Sistema Municipal de Monitoramento de Enchentes: Adoção de tecnologias, como sensores e radares, para prever chuvas e elevações nos rios, além de um sistema de alertas via SMS e aplicativos móveis.

5. Educação Ambiental e Participação Popular: A instituição da Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às Enchentes, que incluirá palestras e simulações de evacuação, visando educar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e do uso sustentável do solo.

6. Criação de Abrigos Temporários: Estabelecimento de estruturas adequadas para atender a população em situações de emergência, com foco em acessibilidade e infraestrutura de saúde.

A promulgação da Lei n° 2.586 representa um passo significativo para a gestão de riscos em Rio Branco, alinhando-se às diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. O vereador Tchê enfatizou que a implementação efetiva dessas medidas depende da colaboração entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil.

Com essa nova legislação, Rio Branco se posiciona como um exemplo no combate às enchentes, visando garantir a segurança e a qualidade de vida de seus cidadãos, especialmente aqueles que residem em áreas de maior vulnerabilidade. A trajetória do vereador Felipe Tchê, marcada por iniciativas proativas, promete trazer mais melhorias para a cidade nos próximos anos.