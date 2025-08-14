13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Câmara de SP aprova bônus de até R$ 1 mil para GCM por moto recuperada

Escrito por Metrópoles
camara-de-sp-aprova-bonus-de-ate-r$-1-mil-para-gcm-por-moto-recuperada

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (13/08), o projeto de lei que prevê o pagamento de um bônus de até R$ 1.000 para policiais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que recuperarem motos roubadas ou adulteradas.

O texto é de autoria da gestão Ricardo Nunes (MDB) e foi aprovado em primeiro turno. O projeto precisa passar por votação em segundo turno antes de seguir para sanção do prefeito.

Bônus por recuperação de motos

  • O projeto propõe bonificação de até R$ 1.000 para agentes da GCM envolvidos na recuperação de veículos de duas rodas com restrição por furto, roubo ou adulteração de sinal identificador.
  • De acordo com a prefeitura, a medida busca incentivar a atuação dos agentes no combate ao crime e à circulação de veículos irregulares na cidade.
  • A bonificação será concedida mediante comprovação de efetiva participação do agente na recuperação do veículo e deverá ser validada por autoridade competente.
  • O bônus não será incorporado ao salário dos servidores e poderá ser atribuído de forma individual ou em equipe. Além disso, o pagamento está condicionado aos limites financeiros e disponibilidade orçamentária.

A aprovação em primeiro turno acontece alguns meses após a GCM passar a ter competência para fiscalizar veículos automotores, sejam eles carros, motos ou caminhões. A ampliação da competência dos agentes é fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), e o governo do estado, via Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP).

Leia também
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.