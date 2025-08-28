Câmara discute votação do Refis, Fundo da Agricultura e vetos em meio a impasse político; entenda

Segundo Lira, a prioridade da Casa neste momento é deliberar sobre dois projetos de interesse direto da população, a prorrogação do Refis, cujo prazo atual se encerra nesta sexta-feira (29)

Na sessão desta quinta-feira (28), o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, comentou sobre a pauta de votações que envolve projetos considerados prioritários e vetos do Executivo. A discussão ocorre após o esvaziamento da sessão anterior, quando vereadores deixaram de votar matérias em protesto pela ausência de requerimento que trata sobre o afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

Joabe Lira é presidente da Câmara/Foto: ContilNet

Segundo Lira, a prioridade da Casa neste momento é deliberar sobre dois projetos de interesse direto da população, a prorrogação do Refis, cujo prazo atual se encerra nesta sexta-feira (29), e a criação do Fundo da Agricultura, que visa subsidiar insumos como calcário e adubo para os produtores rurais.

“O Refis é uma ação importante do Poder Executivo. Já o Fundo da Agricultura vai fortalecer o setor produtivo com apoio direto ao agricultor. Precisamos votar hoje para não comprometer esses prazos”, destacou o presidente.

Além desses dois projetos, a Câmara também deve analisar sete vetos encaminhados pelo prefeito, que têm trancado a pauta. Apenas após a apreciação dessas matérias é que os demais requerimentos, incluindo o que motivou o boicote da oposição, poderão ser discutidos.

Questionado sobre a possibilidade de o requerimento ser votado ainda nesta quinta-feira, Lira afirmou que a definição depende de acordo entre os parlamentares. “Estamos dialogando com todos os vereadores. Não dissemos que não será votado, mas a prioridade hoje é destravar os vetos e apreciar os projetos que estão parados”, reforçou.

