Câmara prioriza votação de projetos contra exploração infantil após denúncia de Felca

Onda de projetos e pressão política no Congresso ganham força após vídeo que expôs casos de adultização e exploração de menores nas redes sociais

A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta semana um pacote de propostas voltadas à proteção de crianças e adolescentes na internet, em resposta direta à repercussão do vídeo publicado pelo youtuber e humorista Felca. A promessa foi feita pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que classificou o tema como urgente diante da comoção pública gerada pelas denúncias.

Felca e Hugo Motta, presidente da Câmara/Foto: Divulgação

