Câmera flagra momento em que homem entra em comércio no Acre e furta cerca de R$ 400 do caixa

Um comércio localizado na Avenida Guanabara, bairro do Bosque, em Sena Madureira, foi alvo de uma ação criminosa na manhã deste sábado (23). Imagens das câmeras de segurança mostram a ação completa do criminoso.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, conhecida como “Tonhona”, o infrator levou em torno de 400 reais, sendo 300 em células e o restante em moedas. “Tudo aconteceu muito rápido. Entrei em casa para resolver um negócio e, ao retornar, o dinheiro não estava mais”, confirmou.

O caso deverá ser registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para que as providências devidas sejam tomadas.

A verba surrupiada do comércio seria utilizada pela proprietária para pagar algumas contas pendentes.