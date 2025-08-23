23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Câmera flagra momento em que homem entra em comércio no Acre e furta cerca de R$ 400 do caixa

A verba surrupiada do comércio seria utilizada pela proprietária para pagar algumas contas pendentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um comércio localizado na Avenida Guanabara, bairro do Bosque, em Sena Madureira, foi alvo de uma ação criminosa na manhã deste sábado (23). Imagens das câmeras de segurança mostram a ação completa do criminoso.

O caso deverá ser registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira/ foto: Reprodução

De acordo com a proprietária do estabelecimento, conhecida como “Tonhona”, o infrator levou em torno de 400 reais, sendo 300 em células e o restante em moedas. “Tudo aconteceu muito rápido. Entrei em casa para resolver um negócio e, ao retornar, o dinheiro não estava mais”, confirmou.

O caso deverá ser registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para que as providências devidas sejam tomadas.

A verba surrupiada do comércio seria utilizada pela proprietária para pagar algumas contas pendentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.