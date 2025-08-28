28/08/2025
Universo POP
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

Câmera flagrou criança sendo levada por assassino: “Olha meu bebê”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
camera-flagrou-crianca-sendo-levada-por-assassino:-“olha-meu-bebe”

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Emanuelly Victoria Souza Moura, 6 anos, é levada pelo suspeito da casa onde morava na Rua São Gabriel, bairro Taquarussu, em Campo Grande (MS). O crime ocorreu na noite de quarta-feira (27/8).

O TopMídiaNews conseguiu o vídeo, o qual mostra a vítima andando com o suspeito. Ao ver na imagem a criança ao lado do homem, uma mulher — possivelmente a mãe — chega a comentar: “Olha meu bebê, é a Manu! Onde ele vai levar ela? Ô, Manuzinha. É o Gordinho mesmo”, bastante abalada.

Leia a matéria completa em Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.