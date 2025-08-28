Câmera flagrou criança sendo levada por assassino: “Olha meu bebê”

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Emanuelly Victoria Souza Moura, 6 anos, é levada pelo suspeito da casa onde morava na Rua São Gabriel, bairro Taquarussu, em Campo Grande (MS). O crime ocorreu na noite de quarta-feira (27/8).

O TopMídiaNews conseguiu o vídeo, o qual mostra a vítima andando com o suspeito. Ao ver na imagem a criança ao lado do homem, uma mulher — possivelmente a mãe — chega a comentar: “Olha meu bebê, é a Manu! Onde ele vai levar ela? Ô, Manuzinha. É o Gordinho mesmo”, bastante abalada.

Leia a matéria completa em Topmídia News, parceiro do Metrópoles.