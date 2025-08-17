Caminhão-baú de dupla sertaneja atropela múltiplas vítimas em GO

17/08/2025
Um caminhão-baú que transportava equipamentos de uma dupla sertaneja atropelou diversas pessoas nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva, em Itaberaí (GO), na madrugada deste domingo (17/8).O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado por volta das 2h.

O caminhão da equipe da dupla Diego & Victor Hugo atingiu parte da estrutura de banheiros químicos do show, o que provocou pânico entre os presentes.

Diversas pessoas ficaram feridas no acidente. O Corpo de Bombeiros atendeu a seis vítimas, e quatro foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Gilberto da Silva Caldas, em Itaberaí, com fraturas. Os outros feridos receberam atendimento, sem registro de casos graves. A ação contou também com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e brigadistas do evento.

Segundo informações dos Bombeiros, o motorista do caminhão teria passado mal enquanto manobrava o veículo, o que o fez perder o controle do veículo e causar o acidente. O homem também recebeu atendimento médico ainda no local e foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar fez o isolamento da área para o trabalho das equipes de resgate.

