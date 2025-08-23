23/08/2025
Caminhão boiadeiro pega fogo e fica destruído na Transacreana, em Rio Branco

Fogo começou na parte frontal do veículo e rapidamente se espalhou, destruindo a cabine e a estrutura da carroceria

Um caminhão boiadeiro foi totalmente consumido pelas chamas na manhã deste sábado (23), no Ramal Nova Olinda, situado nas proximidades do km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

Caminhão boiadeiro pega fogo e fica destruído na Transacreana, em Rio Branco. Foto: Reprodução

De acordo com imagens gravadas por moradores da região, o fogo começou na parte frontal do veículo e rapidamente se espalhou, destruindo a cabine e a estrutura da carroceria. O incêndio deixou o caminhão completamente inutilizado.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado as chamas, tampouco sobre o estado de saúde do motorista. Populares que acompanharam a cena relataram a dificuldade de conter o fogo devido à intensidade das labaredas.

Equipes de socorro foram acionadas, e as autoridades devem investigar as circunstâncias do ocorrido. O caso chama atenção para os riscos enfrentados diariamente por motoristas que transitam pela Transacreana, via de grande importância para o transporte de cargas e animais na região.

Veja o vídeo:

