Caminhão boiadeiro pega fogo e fica destruído na Transacreana, em Rio Branco

Um caminhão boiadeiro foi totalmente consumido pelas chamas na manhã deste sábado (23), no Ramal Nova Olinda, situado nas proximidades do km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

De acordo com imagens gravadas por moradores da região, o fogo começou na parte frontal do veículo e rapidamente se espalhou, destruindo a cabine e a estrutura da carroceria. O incêndio deixou o caminhão completamente inutilizado.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado as chamas, tampouco sobre o estado de saúde do motorista. Populares que acompanharam a cena relataram a dificuldade de conter o fogo devido à intensidade das labaredas.

Equipes de socorro foram acionadas, e as autoridades devem investigar as circunstâncias do ocorrido. O caso chama atenção para os riscos enfrentados diariamente por motoristas que transitam pela Transacreana, via de grande importância para o transporte de cargas e animais na região.

Veja o vídeo: