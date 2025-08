Caminhão boiadeiro tomba na BR-364 e deixa animais mortos às margens da rodovia

Um caminhão boiadeiro tombou durante a madrugada desta sexta-feira (1º) na BR-364, em Cacoal (RO), nas proximidades da saída para o município de Presidente Médici. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência.

O acidente foi percebido inicialmente por motoristas que trafegavam pela rodovia e se depararam com a carreta virada e parte da carga espalhada pela pista. O caminhão transportava bois, e algumas das imagens registradas no local mostram animais mortos às margens da estrada, evidenciando a gravidade do impacto.

Até o momento, não foi divulgado o número total de animais transportados nem a quantidade exata de mortes provocadas pelo tombamento. Apesar da gravidade da situação, não há informações sobre feridos entre os ocupantes do veículo.

Agentes da PRF estiveram no local para sinalizar a área e controlar o tráfego, evitando maiores transtornos aos demais motoristas. Embora não tenha havido bloqueio total da via, o fluxo ficou lento por algumas horas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A PRF deve apurar se o tombamento foi consequência de falha mecânica, problema nas condições da pista ou erro humano. O trecho da BR-364 onde o acidente ocorreu é um dos mais movimentados da região e frequentemente utilizado por veículos de carga, o que reforça a importância da investigação.