Caminhão desgovernado corta a Epia e derruba muro de condomínio

Um caminhão descontrolado atravessou a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e atingiu uma casa no Park Way, perto do viaduto do Catetinho, na noite de domingo (3/8). Apesar da destruição, não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do0 caminhão Mercedes-Benz 2324 azul, um homem de 38 anos, perdeu o controle ao atravessar a via Epia. No momento do acidente o veículo não levava nenhum tipo de carga.

Caminhão desgovernado destrói casa no DF

O motorista teria perdido o controle do veículo

O caminhão atravessou a EPIA

O veículo derrubou o muro de um condomínio

Mesmo após o primeiro impacto, o caminhão ainda colidiu contra uma casa

Apesar da destruição, não houve feridos

O CBMDF e a PMDF foram mobilizados para o caso

O condutor foi encontrado caminhando no local, sem apresentar ferimentos. A proprietária da residência atingida estava presente e também não ficou ferida.

Com o impacto, a central de energia do condomínio foi danificada, sendo necessária a presença da Neoenergia. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada.