Caminhonete tomba em Ramal na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado no Ramal do São Sebastião, região do Rio Iaco. Uma caminhonete acabou tombando na estrada de terra, mas, felizmente, o motorista e os dois passageiros que estavam no veículo saíram ilesos.

De acordo com informações de moradores, houve apenas danos materiais. “Graças a Deus ninguém saiu gravemente machucado”, relatou uma testemunha da comunidade.

O acidente ocorreu após o veículo bater em um troço de árvore em uma curva. Para a retirada do veículo, será necessária a utilização de outro veículo ou mesmo de um trator.

Moradores alertam que os ramais da zona rural apresentam riscos de trafegabilidade, principalmente quando se trafega em velocidade mais acelerada, devido às curvas sinuosas e obstáculos existentes no percurso.