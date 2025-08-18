18/08/2025
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Caminhonete tomba em Ramal na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre

De acordo com informações de moradores, houve apenas danos materiais

Na manhã desta segunda-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado no Ramal do São Sebastião, região do Rio Iaco. Uma caminhonete acabou tombando na estrada de terra, mas, felizmente, o motorista e os dois passageiros que estavam no veículo saíram ilesos.

Caminhonete tomba em Ramal na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre. Foto: Reprodução

De acordo com informações de moradores, houve apenas danos materiais. “Graças a Deus ninguém saiu gravemente machucado”, relatou uma testemunha da comunidade.

O acidente ocorreu após o veículo bater em um troço de árvore em uma curva. Para a retirada do veículo, será necessária a utilização de outro veículo ou mesmo de um trator.

Moradores alertam que os ramais da zona rural apresentam riscos de trafegabilidade, principalmente quando se trafega em velocidade mais acelerada, devido às curvas sinuosas e obstáculos existentes no percurso.

