caminhonete-“voa”-e-causa-acidente-impressionante-com-2-feridos.-veja

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta (14/8), após um acidente impressionante que envolveu uma caminhonete na Rua Paulo de Avelar, Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.
Um vídeo, registrado por uma câmera de segurança da via, mostra a caminhonete de cor escura perdendo o controle e “voando” sobre carros que estavam estacionados na rua.
Veja vídeo:
Por muito pouco, um carro que transitava pela via no momento não é atingido na traseira. Posteriormente, os ocupantes do veículo saem do automóvel para ver o que aconteceu. Em segundos, a rua enche de testemunhas.
Feridos
- Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente deixou dois feridos. O condutor da caminhonete, de 50 anos, e outro motorista de 29.
- Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O primeiro foi levado ao Hospital São Camilo, enquanto o segundo foi encaminhado para o Conjunto Hospitalar do Mandaqui.
- O motorista da caminhonete fez um teste do bafômetro, que indicou que o homem não estava embriagado.
- O local foi isolado para perícia e a ocorrência registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo no 13° Distrito Policial (Casa Verde).