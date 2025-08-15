caminhonete-“voa”-e-causa-acidente-impressionante-com-2-feridos.-veja

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta (14/8), após um acidente impressionante que envolveu uma caminhonete na Rua Paulo de Avelar, Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

Um vídeo, registrado por uma câmera de segurança da via, mostra a caminhonete de cor escura perdendo o controle e “voando” sobre carros que estavam estacionados na rua.

Veja vídeo:

Por muito pouco, um carro que transitava pela via no momento não é atingido na traseira. Posteriormente, os ocupantes do veículo saem do automóvel para ver o que aconteceu. Em segundos, a rua enche de testemunhas.

Leia também

Feridos