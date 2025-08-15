14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Caminhonete “voa” e causa acidente impressionante com 2 feridos. Veja

Escrito por Metrópoles
caminhonete-“voa”-e-causa-acidente-impressionante-com-2-feridos.-veja

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta (14/8), após um acidente impressionante que envolveu uma caminhonete na Rua Paulo de Avelar, Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

Um vídeo, registrado por uma câmera de segurança da via, mostra a caminhonete de cor escura perdendo o controle e “voando” sobre carros que estavam estacionados na rua.

Veja vídeo:

 

Por muito pouco, um carro que transitava pela via no momento não é atingido na traseira. Posteriormente, os ocupantes do veículo saem do automóvel para ver o que aconteceu. Em segundos, a rua enche de testemunhas.

Leia também

Feridos

  • Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente deixou dois feridos. O condutor da caminhonete, de 50 anos, e outro motorista de 29.
  • Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O primeiro foi levado ao Hospital São Camilo, enquanto o segundo foi encaminhado para o Conjunto Hospitalar do Mandaqui.
  • O motorista da caminhonete fez um teste do bafômetro, que indicou que o homem não estava embriagado.
  • O local foi isolado para perícia e a ocorrência registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo no 13° Distrito Policial (Casa Verde).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.