Campeões da mágoa: estes são os signos mais rancorosos do zodíaco

15/08/2025
Todo mundo já passou por uma situação em que perdoar parecia impossível, mas alguns signos levam isso a um outro nível. Guardar rancor, para eles, é quase um esporte olímpico. E não é que eles gostem de sofrer, a questão é que lembram de cada detalhe do que aconteceu, como aconteceu e até da roupa que você estava usando no dia da treta.

Então, prepare-se para conhecer os signos que não esquecem e, às vezes, nem perdoam tão rápido.

Escorpião

Escorpião é o campeão do rancor. Ele não só lembra do que aconteceu, como também analisa cada detalhe para ter certeza de que não vai cair na mesma armadilha de novo. Para esse signo, confiança é coisa séria, e uma vez quebrada, é difícil recuperar.

Touro

Touro é paciente, mas quando alguém pisa feio na bola, pode esquecer de vez a amizade ou o relacionamento. Ele não explode logo de cara, porém, deixa o ressentimento guardado lá no fundo, esperando o momento certo para mostrar que ainda está lá.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

