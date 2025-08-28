Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
campeonato-brasileiro-feminino-serie-a2-tera-final-neste-sabado


Logo Agência Brasil

A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo será na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição.

No jogo de ida, realizado na última terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Santos saiu na frente ao vencer as Gloriosas por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado nos minutos finais por Carol Baiana. Com o resultado, as Sereias da Vila chegam para a finalíssima com a vantagem do empate para garantir o título.

Notícias relacionadas:

Já o Botafogo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols dá a taça diretamente ao clube carioca.

Além de disputar o troféu da Série A2, as duas equipes já garantiram presença na elite do futebol feminino nacional em 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão da final integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. A emissora pública também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. 

Videocast Copa Delas                                                           

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.