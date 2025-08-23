Campeonato voltado para pessoas trans reúne 600 atletas em São Paulo

Nesta sexta-feira (22/8), na cidade de São Paulo, foi dada a largada nos Jogos Nix Trans, um festival poliesportivo no Brasil voltado às pessoas trans. O projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo ao Esporte, pelo Ministério do Esporte. Na programação do evento estão previstas competições de vôlei, futsal, corrida, capoeira, rugby e artes marciais, além de rodas de conversa sobre saúde, ballroom e um jogo de futsal com influencers.7

A realização do evento é de um coletivo chamado Nix Diversidade, além de contar com parceria de Angels Volley e Meninos Bons de Bola. Os jogos acontecem no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Ary Pires, em São Paulo. A programação completa está disponível no site dos jogos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jogos Nix Trans (@jogosnix)

Dados preocupantes

De acordo com pesquisa de 2024, o Brasil segue na liderança de país que mais se mata pessoas trans no mundo, pelo 17º ano seguido. As duas regiões com mais mortes foram Nordeste (38%) e Sudeste (33%). Outro dado alarmante no dossiê da Rede Trans Brasil é a importante participação da América Latina e Caribe nas mortes anuais mundiais de pessoas trans, com 70% do total de casos. De 2022 para trás, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não considerava a população trans, travesti e não-binária em seus censos.