Canal do influenciador francês morto ao vivo encerra atividades

O proprietário do canal “Le Lokal” anunciou nesta quinta-feira (28/8) que não fará novas transmissões. Owen Cenazandotti, conhecido como Naruto na internet, disse que a decisão foi tomada após a morte do seu parceiro do canal e influenciador, Raphaël Graven, de 46 anos, também conhecido nas redes como Jean Pormanove ou JP.

A decisão de Owen Cenazandotti veio após a plataforma Kick informar o banimento do canal, que tinha mais de 200 mil inscritos.

Cenazandotti, 26 anos, e Safine Hamadi, 23, estavam presentes no funeral de Raphaël Graven na quarta-feira (27) no crematório de Nice, no sul da França. Na ocasião, Cenazandotti fez uma publicação efêmera em seu perfil no Instagram de uma foto com Hamadi e a mãe de Graven.

Na mesma rede social, Owen Cenazandotti escreveu uma mensagem de despedida: “Através de nossas memórias, nossos risos, nossos encontros e todas as histórias que foram escritas ali, o Lokal continuará vivo nos corações e memórias de cada um de nós. Obrigado a todos aqueles que fizeram deste lugar um espaço de compartilhamento, solidariedade e vida”.

“Anunciamos o fim do canal. ‘Le Lokal’ está partindo com JP, mas nunca desaparecerá de verdade”, escreveu Cenazandotti após o funeral de Raphaël Graven.

Morte trágica

O streamer Raphaël Graven morreu durante uma live na plataforma australiana Kick após mais de 12 dias de transmissões ao vivo.

No conteúdo, Jean Pormanove, seu apelido no mundo digital, aparecia ao lado de outro homem sendo agredido, humilhado, insultado, espancado e atingido por bolas de tinta lançadas por Owen Cenazandotti e Safine Hamadi antes de ser encontrado morto. Ações que Owen e Safine garantem terem sido totalmente roteirizadas.

Uma autópsia realizada na semana passada concluiu que a morte de Raphaël Graven teve causas médicas ou toxicológicas. O laudo final ainda não foi divulgado.

A live foi transmitida a partir de Contes, perto de Nice, onde a empresa Le Lokal de Cenazandotti estava registrada.

A morte do influenciador acendeu um alerta nas autoridades francesas.

França investiga plataforma australiana

A ministra para Assuntos Digitais da França, Clara Chappaz, contou que a live “tinha uma arrecadação de fundos de € 36 mil (cerca de R$ 227 mil) no momento em que o influenciador morreu”.

Clara Chappaz afirmou na terça-feira que entrou com uma ação judicial por descumprimento da lei contra a plataforma porque “a Kick não fez o possível para impedir a distribuição de conteúdo perigoso”.

A intimação que a Kick receberá vai se basear na lei francesa de 2004, que permite aos tribunais impedir danos causados ​​pela distribuição online de conteúdo ou exigir que sejam tomadas medidas para evitar tais danos.

Também na terça-feira, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para apurar com rapidez a verdadeira causa da morte do influenciador.

Caso antigo

O site francês Médiapart publicou um artigo investigativo em dezembro de 2024 apontando que influenciadores eram responsáveis por um verdadeiro “negócio de abuso online”.

De acordo com a reportagem, “Safine” e “Naruto” eram apresentados como criminosos digitais. Graven sofria humilhação e recebia tapas, entre outros absurdos e abusos. Tudo mostrado nas telas de inúmeros fãs do canal, permitindo que seus criadores faturassem muitos euros a cada transmissão.

Os vídeos de Jean Pormanove foram alvo de uma investigação aberta naquele mesmo mês por “violência coletiva intencional contra pessoas vulneráveis”. Em janeiro, Cenazandotti e Hamadi foram detidos como parte dessa investigação, antes de serem liberados sem acusação formal.

