O canal Rumo à Amazônia lançou mais uma produção que mergulha nas raízes históricas e culturais do Acre. Desta vez, o destino é Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, conhecida por sua rica herança patrimonial, pela fé vibrante e pela beleza que envolve o Vale do Juruá.

Na reportagem, o público é conduzido a uma verdadeira viagem no tempo, passando por lugares emblemáticos como o Fórum/ Centro Cultural do Juruá, a centenária Casa dos Ruelas e a imponente Catedral de Nossa Senhora da Glória, um dos maiores cartões-postais da Amazônia acreana.

Por meio de depoimentos emocionantes de historiadores e devotos, o vídeo mostra como esses espaços se tornaram símbolos de resistência cultural, religiosidade e preservação da memória local. São narrativas que misturam passado e presente, revelando curiosidades e fatos pouco conhecidos sobre a cidade.

Além das histórias, o espectador é presenteado com belas imagens aéreas e detalhes arquitetônicos, em uma produção que valoriza não só a informação, mas também a experiência visual.

