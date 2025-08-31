Candangão Série B: Candango x Aruc ao vivo e com imagens

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, o duelo entre Candango x Aruc, válido pela primeira rodada da Segundinha. O duelo acontecerá no Estádio Defelê, na Vila Planalto, no domingo (31/8), às 15h30.

O Candango terá boa parte da base que disputou o Sub-20 e outros jogadores experientes para o campeonato. O principal nome do time é o atacante João Alho, que coleciona passagens por Anápolis e Ceilandense, ambos no Sub-20.

Já a Aruc chega como uma das equipes cotadas ao acesso e conta com parceria com Brasiliense e Samambaia para voltar à elite, onde esteve pela última vez em 2001. Entre os destaques, estão o lateral Romário, que recentemente conseguiu o acesso com o Centro-Oeste para a elite goiana, e Lila, que jogou a Série D pelo Manaus.

Metrópoles na Segundinha

O Metrópoles adquiriu os direitos do Candangão Série B junto à Federação de Futebol do Distrito Federal e, neste ano de 2025, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com a transmissão ao vivo e com imagens da Série D do Campeonato Brasileiro. Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance