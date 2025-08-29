Candangão Série B e Sub-17 serão os destaques do fim de semana no DF

Neste final de semana, o Distrito Federal terá a estreia de mais duas importantes competições, a Segundinha, que vale o acesso para a elite do futebol candango, e o Sub-17, que, além do título, dá vaga na Copa do Brasil da categoria.

O futebol de Brasília ainda terá a semifinal do Candangão Sub-15 e as partidas do feminino, tanto no profissional quanto no Sub-17.

Segundinha

A competição estreia neste sábado (30/8), com o duelo entre Planaltina x Cruzeiro. No domingo (31/8), outros três jogos acontecem: o Luziânia encara o Riacho City, às 10h, no Bezerrão. Às 15h30, mais dois jogos, Candango x Aruc, no Defelê, e Brasília x Graval, no Bezerrão.

A competição será disputada em turno único. Ao final da sétima rodada, as duas melhores campanhas garantem o acesso para a elite do Candangão.

O Metrópoles adquiriu os direitos de transmissão da competição e transmitirá os jogos ao vivo e com imagens pelo YouTube. Para saber tudo sobre o torneio, confira o guia sobre todas as equipes.

Candangão Sub-17

O campeonato terá o segundo maior número de participantes da história, com 24 equipes na disputa, divididas em três grupos com oito clubes em cada. A final do torneio deve ser realizada em novembro.

Candangão Sub-15

Neste fim de semana, serão decididos os dois finalistas da competição. As semifinais acontecem no Bezerrão e no JK.

Candangão Feminino

As atletas entram em campo para a terceira rodada do certame. O Minas Brasília enfrenta o Ceilândia na abertura da rodada, no sábado (30/8). No domingo (31/8), o Luziânia enfrenta o Cresspom às 9h, no Rorizão. No mesmo local, às 15h30, o Legião encara o atual campeão, Real Brasília. O Cruzeiro estará de folga.

Candangão Sub-17 Feminino

No sábado (30/8), os times voltam a campo para a rodada dupla, que acontece no Bezerrão. Será o início do returno do campeonato. O Minas Brasília abre a rodada contra o Cruzeiro, e o Cresspom enfrenta o Legião. O Ceilândia estará de folga.

Arbitragem do DF a nível nacional

Cinco árbitros e assistentes representarão o Distrito Federal nos jogos das principais divisões nacionais nesta semana. Na Série A, Maguielson Lima será o quarto árbitro no jogo entre Ceará x Juventude. Pela Série B, no jogo entre Athletico-PR x Novorizontino, Sávio Sampaio apitará a partida e Daniel Henrique será o assistente dois. Na Série C, Matheus de Moraes atuará como quarto árbitro no jogo Tombense x Guarani.

Já no feminino, Leila Cruz será a assistente um no jogo da volta entre Santos x Botafogo, pelo Brasileirão feminino A2, que decide o título.